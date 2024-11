POL-SO: Soest-Deiringsen - Einbruch in Wohnhaus

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Montagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei gegen 09:25 Uhr zu einem Brandgeschehen in die Straße "Am Schwibbogen" gerufen. Dort war ein Brand in einem Unterstand, der als Werkstatt genutzt wurde, aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Der Unterstand wurde durch das Brandgeschehen erheblich beschädigt. Sachschaden an den umliegenden Häusern entstand glücklicherweise nicht. Die ...

