POL-SO: Brand

Ense (ots) - In der Zeit zwischen dem 9. November, 21:20 Uhr und dem 11. November, 6 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Straße "An der Windmühle" ein. Die Unbekannten drangen über das Dach in den Verbrauchermarkt ein, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Anschließend wurde eine Wand gewaltsam aufgestemmt, um an einen dahinter liegenden Tresor zu gelangen. Auch dieser wurde gewaltsam ...

