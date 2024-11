POL-SO: Soest-Hattropholsen - Fußgänger verletzt - Pkw flüchtig

Werl-Hilbeck (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Windhügel" in Werl-Hilbeck eingebrochen worden. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten sowohl die Tür zum Wintergarten als auch die Terassentür zum Haus auf. Das Haus wurde komplett durchwühlt. Ob etwas entwendet worden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Zeugen die etwas Verdächtiges wahrgenommen ...

