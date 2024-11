Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bilanz zur 686. Allerheiligenkirmes

Soest (ots)

Am gestrigen Sonntag war die Kirmes wie auch in den letzten Tagen sehr gut besucht. Der traditionell familiär geprägte Sonntag verlief aus polizeilicher Sicht sehr ruhig. Insgesamt nahm die Polizei zwei Strafanzeigen wegen Taschendiebstahls auf. Die Polizei Soest hatte sich in diesem Jahr gut auf die Kirmestage vorbereitet und das Sicherheitskonzept angepasst. Erstmalig wurden zwei Videoüberwachungsanlagen in der Innenstadt installiert und die strategische Fahndung angeordnet. Die Überwachungsanlagen haben sich aus polizeilicher Sicht bewährt. Es konnten zum Teil hilflose oder verdächtige Personen auf den Bildschirmen festgestellt und die eingesetzten Kräfte zügig zu den Einsatzorten navigiert werden. Ein Verkehrschaos blieb ebenfalls aus, da die Innenstadt an den Kirmestagen rechtzeitig gesperrt wurde und die zahlreichen Besucher die umliegenden Parkplätze nutzten. In Summe nahmen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 31 Körperverletzungsdelikte auf, davon 8 wegen gefährlicher Körperverletzung. Im letzten Jahr wurden 25 Körperverletzungsdelikte verzeichnet. Weiter wurden 8 Diebstahlsdelikte zur Anzeige gebracht, davon 4 Taschendiebstähle. Im Jahr 2023 waren es 6 Diebstahlsdelikte. In das Polizeigewahrsam wurden 29 Personen gebracht, im letzten Jahr 41. Außerdem erhielten 52 Personen einen Platzverweis, im Vorjahr erhielten diesen 58 Personen. Zweimal wurde ein Aufenthaltsverbot für den Zeitraum der Kirmes ausgesprochen. Einige Verstöße gegen das Waffengesetz wurden ebenfalls festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Herausragend war sicherlich der Autofahrer, der am Donnerstag die Innenstadt befuhr und letztendlich auf dem Petrikirchplatz zum Stehen kam. Ein Anschlagsgeschehen konnte ausgeschlossen werden. Wir berichteten bereits ausführlich. Bei den Besucherinnen und Besuchern der diesjährigen Allerheiligenkirmes ist die starke Präsenz der Polizei sehr positiv aufgenommen worden, was sich in zahlreichen Bürgergesprächen und auf den polizeilichen Social Media Kanälen widerspiegelte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell