Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Parsit - Einbruch in Supermarkt

Ense (ots)

In der Zeit zwischen dem 9. November, 21:20 Uhr und dem 11. November, 6 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Straße "An der Windmühle" ein. Die Unbekannten drangen über das Dach in den Verbrauchermarkt ein, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Anschließend wurde eine Wand gewaltsam aufgestemmt, um an einen dahinter liegenden Tresor zu gelangen. Auch dieser wurde gewaltsam aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Anschließen entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Am und im Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell