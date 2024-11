Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Ehringhausen - Einbruch

Geseke (ots)

Am 13. November, kam es vermutlich in den Abendstunden zu einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus im Triftweg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst gewaltsam über eine Fenstertür Zutritt zu den Geschäftsräumen. Dort entwendeten sie offenbar zielgerichtet eine noch unbestimmte Zahl an Schmucksteinen. Die Kriminalpolizei hat aktuell die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu kontaktieren.

