Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht Am Sonntag, 26. Januar 2025 gegen 07:15 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Löningen mit seinem Pkw die Bunner Straße in Richtung Löningen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Der 37-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle und ließ den Pkw zurück. Er konnte jedoch im Anschluss ermittelt werden. Es ...

