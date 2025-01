Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - mehrere Sachbeschädigungen / verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Am Sonntag, 26. Januar 2025 gegen 01:20 Uhr beschädigten unbekannte mehrere Wahlplakate. Es wurden Plakate in der Quakenbrücker Straße und in der Bahnhofstraße beschädigt. Zudem wurden in der Lohner Straße mindestens zwei Plakate unter anderem mit Hakenkreuzen besprüht. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 26.Janaur 2025 in der Zeit zwischen 21:00 Uhr bis 21:45 Uhr beschädigten unbekannte Personen Schilder und Dekoration eines Restaurants in der Lindenstraße. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall / Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 26. Januar 2025 gegen 05:55 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Straße Rieden in Fahrtrichtung Industriegebiet. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr unter anderem eine Lichtzeichenanlage. Es stellte sich heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Schaden von rund 17.500,00 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 26. Januar 2025 in der Zeit zwischen 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 32-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser hatte seinen Pkw, einen Mazda 3, auf einem Parkplatz im Adenauerring abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von geschätzten 3.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell