Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 25./26.01.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Ramsloh - Brand Altkleidercontainer Am 25.01.2025, gg. 18:38 Uhr geriet ein Altkleidercontainer an der Marktstraße in Ramsloh in Brand. Der Brand wurde durch einen Passanten entdeckt, der umgehend die Rettungsleitstelle informierte. Die freiwillige Feuerwehr Ramsloh rückte mit zwei Fahrzeugen und 10 Kameraden an und löschte den Brand. Der Altkleidercontainer wurde durch das Feuer beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt geschätzte 1000 EUR. Zur Entstehung können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saterland unter 04498/92377-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell