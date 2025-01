Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 25.01./26.01.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr Am Samstag, 25.01.2025 gegen 23:55 befuhr eine 37-jährige Cloppenburgerin die Orffstraße in Cloppenburg in so unsicherer Fahrweise, dass eine Verkehrskontrolle durchgeführt wurde. Hierbei ergab sich ein Anfangsverdacht auf eine Beeinflussung durch Alkohol. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 25.01.2025 gegen 17:35 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus der Ukraine die Bürgermeister-Heukamp-Straße in Cloppenburg mit einem PKW, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt

Molbergen - Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf Am Samstag, 25.01.2025 gegen 11:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Molberger die Varrelbuscher Straße zwischen Molbergen und Varrelbusch in Fahrtrichtung Varrelbusch. Als ihm auf seiner Fahrspur ein LKW entgegenkommt, weicht er nach rechts aus und überfährt einen Leitpfosten. Hierdurch entsteht Sachschaden. Der / die Fahrzeugführer / in des LKW entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Molbergen.

Zeugen werden gebeten sich unter 04471/18600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

