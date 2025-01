POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 24./25.01.2025

Cloppenburg/Vechta (ots) - 49624 Löningen - Einbruch in Firma Am Freitag, 24. Januar 2025 zwischen 00:08 bis 00:25 Uhr begaben sich zwei unbekannte Personen auf ein Firmengelände in der Straße Industriepark in Löningen. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in den Innenraum eines Technikraumes. Ob Sachen entwendet worden sind, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter Tel.: ...

