Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 25.01.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitag, dem 24.01.2025, kam es in der Goethestraße in Holdorf zwischen 13:30 Uhr und 22:20 Uhr zu einem Einbruch in einen Bungalow. Unbekannte Täter hebeln das seitliche Fenster des Bungalows auf und gelangten so in das Objekt. Dort durchsuchen die Täter mehrere Bereiche des Bungalows und flüchten unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Damme oder Holdorf in Verbindung zu setzen.

Vechta -Fahren ohne Fahrerlaubnis pp. - Am Fr., 24.01.2025, gegen. 14.40 h befuhr ein 31-jähriger Georgier aus Wolfsburg mit seinem Pkw den Falkenweg in Vechta, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin wurde festgestellt, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu diesem Fahrzeug gehörten, so dass dieser weder zugelassen noch versichert war. Die Kennzeichen und der Pkw Schlüssel wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zuvor hatten der Fahrzeugführer und seine 29-jährige Begleiterin einen Diebstahl begangen, wodurch man auf das genutzte Fahrzeug aufmerksam wurde. Bei der Durchsuchung des Pkw wurden diverse Flaschen hochwertigen Alkohols vorgefunden, die auch aus Diebstählen stammen dürften.

Damme, Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag kam es auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarkts Im Hofe zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Unbekannte Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand den Lack eine Ford. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten , sich mit der Polizei in Damme in Verbindung zu setzen.

Vechta, Sachbeschädigung durch Graffiti

Bereits am Freitag gegen 20:30 Uhr kam es am Schützenplatz in Vechta zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter besprühten eine Hauswand mit Farbe und flüchteten anschließend. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei de Polizei in Vechta zu melden.

Vechta, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag gegen 22:15 Uhr kam es auf der Münsterstraße in Vechta zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter Fahrer leicht verletzt wurde. Eine 56-jährige Frau aus Vechta bog mit ihrem Pkw auf die Münsterstraße ein und übersah dabei einen 14-jährigen Vechtaer. Dieser stürzte mit seinem E-Scooter und wurde leicht verletzt in das Marienhospital verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell