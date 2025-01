Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Brand mehrere Altkleidercontainer

Am Donnerstag, 23. Januar 2025 gegen 07:05 Uhr gerieten aus bislang ungeklärter Ursache drei Altkleidercontainer in der Meerdorfer Straße in Brand. Diese brannten fast vollständig aus. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Löningen gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt.

Emstek / OT Hoheging - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag 23. Januar 2025 gegen 06:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Nordenham mit seinem Pkw die Baumwegstraße und beabsichtigte nach rechts auf die B 213 aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 30-jährigen Frau aus Cloppenburg. Durch den Zusammenstoß wurde die 28-jährige Beifahrerin der 30-Jährigen leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 25.000,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Freitag, 24. Januar 2025 gegen 05:30 Uhr kam es auf der B 213, Ecke Kellerhöher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Mann aus Peheim beabsichtigte mit seinem Pkw von der B 213 nach links auf die Kellerhöher Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den von vorne kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 50-jährigen Mannes aus Molbergen. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem beide leicht verletzt wurden. Sie wurden beide ins Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von rund 30.000,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitag, 24. Januar 2025 gegen 07:14 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Ahlhorner Straße und beabsichtigte nach links auf die Umgehungsstraße in Fahrtrichtung Löningen aufzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Transporter eines 58-jährigen Mannes aus Zetel, welcher die Ahlhorner Straße in Richtung Cloppenburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 21-Jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

