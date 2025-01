Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - vers. Einbruch

In der Zeit von Freitag, 17. Januar 2025 16:00 Uhr bis Montag, 20. Januar 2025 gegen 13:00 Uhr versuchten unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Große Straße zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Zudem wurde im genannten Zeitraum eine Überwachungskamera entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Am Mittwoch, 22. Januar 2025 in der Zeit zwischen 15:20 Uhr bis 15:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter den Pkw einer 21-jährigen Frau aus Goldestedt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell