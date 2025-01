Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 18. Januar 2025 13:45 Uhr bis Sonntag, 19. Januar 2025 08:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in eine Kirche in der Schulstraße und entwendeten unter anderem eine Spendenbox. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Barßel - Brand eines Putenstalles

Am Mittwoch, 22. Januar 2025 gegen 15:00 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Putenstall in Brand. In dem Stall befanden sich keine Tiere. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

