Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gasgeruch

Ennepetal (ots)

Am Samstag den 26.10 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:05 Uhr zu einen Gasalarm in die Vom -Hofe- Straße alarmiert. Vor Ort hatte ein Bewohner Gasgeruch festgestellt. Das betroffene Gebäude wurde umgehend evakuiert und es wurde ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut . Ein Trupp unter Atemschutz nahm Messungen mit Mehrgasmessgeräten vor und stellte erhöhte Werte fest, woraufhin die AVU die Gaszufuhr unterbrach. Das Gebäude wurde anschließend an den Betreiber übergeben. Die Feuerwehr Ennepetal war mit 26 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort .Der Einsatz endete um 17:12 Uhr.

