Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Mittwoch, 22. Januar 2025 08:30 Uhr bis Donnerstag, 23. Januar 2025 08:30 Uhr besprühten unbekannte die Wand eines Gebäudes in der Große Straße mit Farbe. Der Schaden wurde auf 100,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung

In der Zeit von Mittwoch, 22. Januar 2025 21:30 Uhr bis Donnerstag 23. Januar 2025 06:00 Uhr beschädigte eine unbekannte Person ein Schild einer Tankstelle in der Burgstraße. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 23. Januar 2025 gegen 21:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Gehrde mit seinem Pkw die Straße Zum Hansa-Center, obwohl er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,21 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 22. Januar 2025 gegen 17:35 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Fahrradfahrer mit seinem Fahrrad die Münsterstraße in Richtung Stadtmitte. Hierbei fuhr er gegen einen geparkten Pkw, Renault Megane. An dem Pkw entstand hierdurch ein Schaden von 3.000,00 Euro. Anschließend entfernte sich der unbekannte mit seinem Fahrrad von der Unfallörtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 22. Januar 2025 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw. Der Pkw, ein BMW X2, war auf einem Parkplatz in der Hunteburger Straße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

