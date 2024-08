Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Autofahrer ist betrunken unterwegs (13.08.2024)

Deißlingen (ots)

Ein Autofahrer ist am späten Dienstagabend betrunken und berauscht unterwegs gewesen und von der Polizei auf der Steinbeißstraße gestoppt worden. Gegen 23.45 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass strak betrunkener Mann an einer Tankstelle in Trossingen in ein Auto gestiegen sei und weggefahren wäre. Der Ford sowie der 35-jährige Fahrer konnten von den Beamten in Deißlingen angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem Autofahrer deutliche Anzeichen für dessen Alkoholisierung fest. Ein Test ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Er musste die Beamten schließlich zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen einer Trunkenheit im Verkehr.

