Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/Vechta vom 25.01.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

49624 Löningen - Einbruch in Firma

Am Freitag, 24. Januar 2025 zwischen 00:08 bis 00:25 Uhr begaben sich zwei unbekannte Personen auf ein Firmengelände in der Straße Industriepark in Löningen. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in den Innenraum eines Technikraumes. Ob Sachen entwendet worden sind, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter Tel.: 05432-803840 entgegen.

49699 Lindern - Einbruch in Kiosk

Am Freitag, den 24.01.2025 zwischen 0:55 Uhr und 0:58 Uhr schlägt eine unbekannte Person mit einem mitgeführten Beil die Glasscheibe der Eingangstür des Kiosks in der Lastruper Straße ein und verschafft sich so Zutritt ins Ladeninnere. Aus dem Kiosk werden Tabakwaren entwendet. Der Täter entfernt sich im Anschluss vom Tatort und flieht fußläufig in Richtung Osterlindern. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter Tel.: 05432-803840 entgegen.

49661 Cloppenburg- Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Freitag, 24. Januar 2024, 14:45 Uhr bis 18:25 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Grundstück in der Adlerstraße und verschafften sich durch Einschlagen eines Küchenfensters Zutritt zum Gebäude. Auch hier wurden sämtliche Räume durchsucht und zwei Halsketten entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt auch hier die Polizei in Cloppenburg unter Tel.: 04471-1860-115 entgegen.

49661 Cloppenburg- Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Freitag, 24. Januar 2024, 15:15 Uhr bis 21:10 Uhr kam es in der Adlerstraße in Cloppenburg erneut zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Als die Geschädigten zum Haus zurückkehrten, bemerkten sie, dass das Terrassenfenster samt Fliegengitter offenstand. Im Haus wurden diverse Schubladen durchwühlt. Die genaue Höhe des Stehlguts konnte jedoch noch nicht festgestellt werden. Auch hier nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: 04471-1860-115 sachdienliche Hinweise entgegen.

49661 Cloppenburg - Unfall zwischen zwei Radfahrern

Eine 16-Jährige aus Cappeln befuhr am Freitag, den 24.01.2025 gegen 14:50 Uhr mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Cappelner Straße in Höhe Hausnummer 1 entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Gleichzeitig befuhr ein 65- jährige Cloppenburger mit seinem Fahrrad die Seitenstraße zwischen der Hausnummer 1 und 13 in Richtung Cappelner Straße. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der 65-Jährige leicht verletzt und ins Krankenhaus Cloppenburg eingeliefert wurde.

49688 Lastrup- umgekippter LKW/ Milchlaster

Ein 50- jähriger LKW- Führer aus Itterbeck befuhr mit seinem Sattelzug die B68 in Fahrtrichtung Cloppenburg. In einer Linkskurve in der Ortschaft Hemmelte kommt der LKW-Fahrer zunächst aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken, gerät er ins Schleudern und kippt auf die linke Fahrzeugseite. Die Ladung des Sattelzuges ergoss sich dabei auf die Fahrbahn. Die B68 musste zum Zwecke der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn weiträumig und für Stunden abgesperrt werden. Der 50 -jährige LKW- Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus Cloppenburg eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell