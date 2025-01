Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Tödlicher Verkehrsunfall, Pedelecfahrer stürzt und verstirbt an Unfallstelle

Am Samstag, 25. Januar 2025, gegen 23:22 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Essener mit seinem Pedelec in Essen den Radweg an der Lüscher Straße aus Richtung Bevern kommend in Fahrtrichtung Addrup. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er alleinbeteiligt zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle den schweren Verletzungen erlag. Neben der Polizei und Rettungskräften waren auch Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) vor Ort.

