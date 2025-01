Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Behördenübergreifende Kontrolle von Spielotheken, Gastronomiebetrieben und Shisha-Bars im Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Samstag, den 25.01.2025, wurden beginnend im Landkreis Vechta in den Abendstunden insgesamt zehn Gewerbetriebe einer groß angelegten, behördenübergreifenden und ganzheitlichen Gewerbekontrolle unterzogen. Betroffen waren Spielotheken, Gastronomiebetriebe und Shisha-Bars in Vechta, Visbek, Steinfeld, Damme, Dinklage und Lohne. Hintergrund des Einsatzes waren neben allgemeinen Überprüfungen der Geschäftsabläufe der kontrollierten Betriebe auch Überprüfungen im Zusammenhang mit eventuellen straf- oder steuerrechtlichen Verstößen. Jede beteiligte Behörde prüfte dabei in ihrer eigenen Zuständigkeit und Profession. Die Einsatzkräfte der Polizei leisteten dabei Amtshilfe, um an den jeweiligen Kontrollörtlichkeiten ein sicheres und geordnetes Arbeitsumfeld herzustellen, da einige Gewerbebetriebe zum Zeitpunkt der Kontrollmaßnahmen teilweise stark frequentiert waren. Neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta waren auch der Zoll, das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Oldenburg, Kräfte des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport (als zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde), Vertreterinnen und Vertreter des Landkreises Vechta sowie der Städte Vechta, Damme und Lohne, sowie der Gemeinden Steinfeld und Visbek behördenübergreifend beteiligt. Begleitet wurden die Kontrollmaßnahmen zudem durch Einsatzkräfte der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (Bereitschaftspolizei sowie Technische Einsatzeinheit). Bei den Kontrollen wurden schlussendlich diverse Verstöße dokumentiert. Ordnungsrechtlich wurden neben einigen Mängeln im baulichen Brandschutz auch fehlende Aufstellgenehmigungen für Glücksspielgeräte festgestellt. An gleich mehreren Objekten wurden illegale Glückspielgeräte aufgefunden und beschlagnahmt. In mehreren Fällen dauern die weiteren Überprüfungen der zuständigen Stellen und Verfolgungsbehörden an, sodass eine abschließende Bewertung aussteht. Lars Zengler, Leiter des Polizeikommissariats Vechta, abschließend dazu: "Die heutigen Kontrollmaßnahmen sind ein Zeichen der guten behördenübergreifenden Zusammenarbeit."

