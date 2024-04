Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rheinbreitbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, vermutlich am 20.04., gegen 05:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Rheinbreitbach, Straße "Im Sand". Ein am Straßenrand geparkter PKW wurde, mutmaßlich, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert. Der unfallverursachende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Linz unter 02644-943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

