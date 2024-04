Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC

Unkel (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.04.24 führten Beamte der PI Linz am Rhein Verkehrskontrollen auf der B42 durch. Dabei stellten sie bei einem 21-jährigen Fahrzeugführer im Bereich Unkel Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein vor Ort durchgeführter Urintest zeigte ein positives Ergebnis hinsichtlich der Stoffgruppe THC, so dass dem Betroffenen im Anschluss eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

