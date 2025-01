Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Abschied von Löscheinheitsführer Ulrich Baumann: 25 Jahre voller Engagement und Gemeinschaft

Bedburg-Hau (ots)

Nach 25 Jahren als Einheitsführer der Löscheinheit Huisberden der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau verlässt Hauptbrandmeister Ulrich Baumann seine verantwortungsbewusste Position. In dieser Zeit hat er nicht nur Brände bekämpft, sondern auch die Kameradschaft und den Teamgeist innerhalb der Einheit nachhaltig gefördert. Sein unermüdlicher Einsatz hat die Löscheinheit geprägt und den Zusammenhalt gestärkt, der besonders in herausfordernden Zeiten von großer Bedeutung war. Doch trotz seines "Rücktritts" wird Baumann weiterhin aktiv im Einsatzdienst bleiben, wie schon in den letzten 32 Jahren.

Die Löscheinheit Huisberden hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. 2007 wurde sie zu einer interkommunalen Feuerwehreinheit mit den Ortschaften Emmericher-Eyland und Bylerward der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kalkar zusammengelegt. Diese Fusion hat nicht nur die Ressourcen gebündelt, sondern auch die Kooperation zwischen den Dörfern gefördert. Seit 2022 ist die gemeinsame Einheit im modernen Gerätehaus in Huisberden an der Friedenstraße untergebracht, das als Herzstück dient.

Im Jahr 2023 investierte die Stadt Kalkar in neue Einsatzfahrzeuge, die die Einsatzkräfte optimal unterstützen. Mit nunmehr 38 aktiven Mitgliedern, darunter zwei Frauen, ist die Löscheinheit die größte innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau. Dies ist ein deutliches Zeichen für das Engagement von Ulrich Baumann und zeigt, dass die Dorfgemeinschaften erkannt haben, dass Feuerwehr aus der Bürgerschaft selbst gestaltet werden muss.

Die neue Leitung unter Oberbrandmeister Daniel Henseler und Brandmeister Jan-Phillip Lingner wird sicherstellen, dass die Werte und der Zusammenhalt, den Ulrich Baumann so leidenschaftlich vertreten hat, auch in Zukunft gelebt werden. Die Freiwillige Feuerwehr bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil der Dorfgemeinschaften in der Gemeinde Bedburg-Hau.

