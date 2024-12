Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Frauenpower in der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau

Erste Frau in der Leitung einer Löscheinheit

Bedburg-Hau

In der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau hat Martina Geurtz als erste Frau das Amt einer stellvertretenden Einheitsführerin einer Löscheinheit übernommen. Mit diesem Schritt setzt die Feuerwehr ein klares Zeichen für Gleichstellung und Vielfalt.

Martina Geurtz, die seit vielen Jahren aktiv in der Feuerwehr ist, bringt Erfahrung und Leidenschaft mit. Sie trat der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau im Jahr 2000 bei und hat sich seitdem in vielen Funktionen engagiert. Egal, ob es beim Einsatz als Unterbrandmeisterin und Atemschutzgeräteträgerin oder bei der Ausbildung in der Jugendfeuerwehr ist - ihre Begeisterung und ihr Engagement sind ansteckend.

Mit der Entscheidung, die 41jährige zur stellvertretenden Einheitsführerin zu wählen, zeigt die Löscheinheit Hau ihre Offenheit und die Diversität des Ehrenamts in der Feuerwehr. Seit je waren die Führungsebenen in der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau männerdominiert, und ihr Aufstieg zeigt, dass Frauen in sämtlichen Bereichen willkommen und gefragt sind. "Es ist eine Ehre, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich hoffe, dass ich nicht nur meine Einheit, sondern auch andere Frauen motivieren kann, sich zu engagieren", sagte Martina Geurtz direkt an ihrer Wahl.

"Martinas Hilfe ermöglicht es uns, den Gemeinschaftsgeist der Feuerwehr Bedburg-Hau in den Kameradschaften zu stärken. Ihre offenen Ohren und ihr frischer Ansatz versprechen neue Entwicklungen", freut sich der Einheitsführer Stefan Ooster über seine neue Stellvertreterin.

Bei der Übergabe der Ernennungsurkunde sagte der Leiter der Feuerwehr Klaus Elsmann: "Wir freuen uns auf die kommenden Monate und darauf, wie du neue Ideen einbringen und die Löscheinheit Hau weiter stärken wirst. Deine Präsenz zeigt, dass in der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau Platz für alle ist und dass jeder, unabhängig vom Geschlecht, einen wertvollen Beitrag leisten kann. Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!"

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell