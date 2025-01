POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, dem 24.01.2025, 20:00 Uhr und Samstag, dem 25.01.2025, 13:50 Uhr wurde in der Münsterstraße 55 in 49377 Vechta der am Fahrbandrand parkende Pkw des Beschuldigten beschädigt. Es liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntagmorgen, den 26.01.2025, wird durch die Polizei Vechta ein 29-jähriger Dinklager mit seinem Pkw um 02:47 Uhr in der Innenstadt von Vechta angehalten und kontrolliert. Zuvor ist der männliche Fahrzeugführer als Geisterfahrer in einen Kreuzungsbereich eingefahren. Bei der Kontrolle kann festgestellt werden, dass der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergibt 0,75 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet und ihm ist die Weiterfahrt untersagt worden.

Vechta - Verkehrsunfall und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen, dem 26.01.2025, befuhr gegen 06:00 Uhr ein 32-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Straße Rieden in Richtung des Industriegebietes. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen eine Lichtzeichenanlage. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Beteiligte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Dem 32-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen den Verursacher wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

