Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrten nach Verkehrskontrollen beendet

LK Gifhorn (ots)

Am Montagabend stoppten Beamte der Polizei Meinersen in Müden und Meinersen zwei Verkehrsteilnehmer, die die Fahrt anschließend nicht fortsetzen durften. Gegen 17:40 Uhr kam den Beamten auf der Hauptstraße in Müden ein Opel Astra entgegen, sie entschlossen sich zu einer Kontrolle von Fahrzeug und Fahrer. Bei dieser gab der 21-jährige Fahrer an, keinen Führerschein dabei zu haben, auf Nachfrage konkretisierte er, dass er nie im Besitz der Fahrerlaubnis war. Wenig später, gegen 19:30 Uhr, wurden dieselben Beamten in Meinersen auf einen E-Scooter aufmerksam; dieser fuhr entlang der Hauptstraße. Da kein Versicherungskennzeichen am Fahrzeug angebracht war, stoppten die Beamten auch diese Fahrt. Der 17-jährige Fahrer erklärte, dass kein Versicherungsschutz bestehe. Damit war auch seine Fahrt beendet. In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ebenfalls ein E-Scooter fiel gegen Mitternacht zwei Beamten der Polizei Gifhorn auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn auf. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Fahrers ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, ein Schnelltest zeigte Reaktionen auf zwei unterschiedliche Stoffgruppen. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, er muss sich einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen, und auch er durfte die Fahrt nicht fortsetzen.

