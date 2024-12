Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Eine Kontrolle, mehrere Anzeigen

Meine (ots)

In der Nacht auf den Sonntag des vergangenen Wochenendes wurden zwei Beamte der Polizei Meine in Meine auf einen 7er BMW aufmerksam. Das Fahrzeug fuhr auf der Braunschweiger Straße ohne erkennbaren Grund auffällig langsam. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und gaben dem Fahrer das Haltesignal. Der 46-Jährige gab zunächst an, jegliche Dokumente zu Hause vergessen zu haben, einschließlich seines Führerscheins. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab jedoch, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits vor Jahren entzogen wurde. Im Rahmen der Prüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Braunschweiger, ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Zudem händigte er den Beamten ein verbotenes Einhandmesser aus, das er griffbereit in der rechten Hosentasche mitführte. Gegen den Mann wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel und das Messer wurden sichergestellt.

