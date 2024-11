Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zwei unerlaubte Fahrten - zwei Strafanzeigen

Meinersen/ Wesendorf (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag befuhren zwei Beamte der Polizei in Meinersen im Rahmen ihrer Streife die Dieckhorster Straße in Meinersen. Ihnen kam ein dunkler Audi entgegen und die Beamten wendeten, um diesen zu stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle gab der 33-jährige Fahrer zunächst an, dass er seinen Führerschein nicht mitführe. Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab jedoch, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Seine Fahrt war damit beendet, er musste sich vom Kontrollort abholen lassen, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Nacht auf den heutigen Freitag kam es in Wesendorf zu einem Unfall, einer der Beteiligten war alkoholisiert. Ein 57-Jähriger fuhr gegen 00:20 Uhr mit seinem Lkw von der Gifhorner Straße in den Kreisverkehr in der Ortsmitte. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 55-Jährigen, der mit seinem Mazda von der Celler Straße in den Kreisverkehr gefahren war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, der Mazda wurde dadurch erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Dessen Fahrer, der 55-Jährige, war alkoholisiert; eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,47 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Verletzt wurde weder er, noch seine 40-jährige Beifahrerin oder der Lkw-Fahrer.

