Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Taschendiebstal mit anschließender Verwertungstat

Koblenz (ots)

Ein bislang unbekanntes Täterpaar entwendete einer Geschädigten während des Einkaufs am 03.05.24 im Edeka Bad Breisig den Geldbeutel mitsamt dem sich darin befindlichen Bargeld sowie der EC-Karte.

Im Anschluss kam es durch den noch unbekannten männlichen Täter zu zwei Geldabhebungen, zum einen bei der Sparkasse in Bad Breisig und anschließend bei der Sparkasse in Kelberg. Der Täter konnte so mehrere tausend Euro erlangen.

Personenbeschreibung

Täter: männlich, blondierte Haare, Seiten rasiert, kurzer Kinn- und Oberlippenbart ca. 35-40 Jahre alt normale Statur tätowierte Arme rote Brille blaue Basecap "J" goldene Armbanduhr weißes Polo Hemd mit Streifen am Kragen, weiße Hose, weiße Sneaker, Knöchel frei, trug beim Diebstahl darüber ein blaues Sakko

Täterin:

weiblich ca. 30-40 Jahre alt normale Statur dunkle, längere Haare, Zopf, blaue Kappe, mit "J" Sonnenbrille mit großen Gläsern weiß-blauer Schal, beiger Mantel, schwarze Hose Handtasche, mögl. Louis Vuitton oder ähnlich weiße Sneakers Knöchel frei

Lichtbilder können eingesehen werden unter https://s.rlp.de/fzgKGxn

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Remagen telefonisch unter 02642-9382-0 oder per Mail an piremagen.ermittlungen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell