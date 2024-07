Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schwerer Unfall auf der A48, hinter AS Ulmen in Richtung Koblenz

A48, Höhe Ulmen (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalles mit zumindest einer schwerverletzten Person befinden sich derzeit Polizei und Rettungskräfte auf der A48, kurz hinter der AS Ulmen in Fahrtrichtung Koblenz im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Koblenz ist aktuell voll gesperrt. Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen und den Bereich zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell