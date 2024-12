Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Voitze (ots)

Am 30.11.2024 kam es in Voitze zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Weyhausen zufolge, fuhr eine 73-Jährige mit ihrem Volkswagen Tiguan auf der Schulstraße in Richtung Westen. Gegen 10:00 Uhr wollte sie an der Kreuzung nach links auf die Straße Im Häg, in Richtung Ortsausgang biegen. Zunächst ließ sie einen nahenden Pkw passieren, übersah aufgrund der tiefstehenden Sonne jedoch anschließend einen aus Süden kommenden Volkswagen Golf. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Diese wurden nicht unerheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Sowohl die 73-Jährige als auch die Fahrerin des Golfs, eine 23-Jährige, wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

