POL-GF: Zeugen einer Auseinandersetzung gesucht

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen hierzu. Am 28.11.2024 rief ein Gastwirt die Polizei, weil ein Mann ins Lokal in der Gifhorner Innenstadt gekommen war und um Hilfe gebeten hatte; er sei von mehreren Männern geschlagen worden. Daraufhin begaben sich zwei Beamte zur Gaststätte, während andere in die Fahndung nach den beschriebenen Tatverdächtigen gingen. Gegenüber den Beamten beschrieb das 46-jährige Opfer den Bereich des Eingangs zum Schütte-Kaufhaus als Ort der körperlichen Auseinandersetzung. Den ersten Kontakt mit den Tätern habe er bereits im Durchgang zwischen dem anliegenden Parkhaus und der Freiherr-vom-Stein-Schule gehabt. Dort habe er gegen 18:15 Uhr eine Person aus einer Gruppe im Vorbeigehen versehentlich gestreift. Es sei in der Folge zu einem Streit gekommen, der sich bis zum Eingang des Schütte-Kaufhauses fortgesetzt habe. Dort habe er einen Mann aus der Gruppe zurückgestoßen, woraufhin er von mehreren Personen aus der Gruppe geschlagen worden sei. Die Gruppe aus Männern habe sich schließlich aufgelöst, wobei die einzelnen Mitglieder in unterschiedliche Richtungen flohen. Durch die Schläge erlitt der 46-Jährige Schmerzen und Rötungen im Kopfbereich. In der Folge konnten zwei Tatverdächtige im Innenstadtbereich gestellt und deren Personalien festgestellt werden.

Zu den eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Gifhorn Zeugen des Vorfalls. Jegliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

