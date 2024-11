POL-PDKH: Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter

Hüffelsheim (ots) - Am Wochenende 1.-3. November fuhr in Hüffelsheim, Im Weihergarten, ein unbekanntes Fahrzeug in einen massiven Stahlzaun mit Tor, beschädigte dieses und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallverursacher an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Bad Kreuznach Pressestelle Telefon: 0671 92000-215 E-Mail: ...

