Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zaun beschädigt und geflüchtet

Hüffelsheim (ots)

Am Wochenende 1.-3. November fuhr in Hüffelsheim, Im Weihergarten, ein unbekanntes Fahrzeug in einen massiven Stahlzaun mit Tor, beschädigte dieses und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallverursacher an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

