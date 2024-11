Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Dachstuhlbrand im Einfamilienhaus

Durchroth (ots)

Am Dienstag, 12.11.2024, gegen 10.35 Uhr wurde ein Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in der Ringstraße in Duchroth gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Die drei Hausbewohner im Alter von 47, 73 und 75 Jahren befanden sich nicht mehr im Haus. Bei der Befragung ergab sich, dass ein Nachbar die Bewohner auf Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls aufmerksam gemacht hatte. Die Brandursache und auch die Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

