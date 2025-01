Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz/Diebstahl eines E-Scooters

Am Mittwoch, 29.01.2025 gegen 14:35 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 44-jährigen Cloppenburger in der Friesoyther Straße, da an seinem E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Während der Kontrolle konnten die Beamten zudem feststellen, dass der E-Scooter in der Vergangenheit als gestohlen gemeldet worden war. Der E-Scooter wurde daraufhin zur Eigentumssicherung beschlagnahmt.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 29.01.2025, um 16:50 Uhr, konnte ein 52-jähriger Mann aus Großenkneten mit seinem Pkw in der Hauptstraße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war der Versicherungsschutz für den Pkw erloschen und dieser nicht mehr zugelassen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Molbergen - Pedelec Fahrer alleinbeteiligt gestürzt

Am Mittwoch, den 29.01.2025, kam ein 62-jähriger Cloppenburger auf der Friesoyther Straße vom Radweg ab und stürzte alleinbeteiligt mit dem Fahrrad. Dabei zog er sich aufgrund eines nicht getragenen Helmes leichte Kopfverletzungen zu. Zur weiteren Untersuchung wurde er im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell