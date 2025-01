Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand eines Pkws

Am Donnerstag, 30.01.2025 gegen 06:55 Uhr geriet am Ems-Dollart-Ring ein abgeparkter Pkw im Bereich der Motorhaube in Brand. Der Brand wurde zunächst eigenständig versucht zu löschen und durch die Feuerwehr Friesoythe vollständig gelöscht. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 30.01.2025, in der Zeit von 05:50 Uhr bis 12:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw Skoda auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Europastraße. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

