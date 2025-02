POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta 31.01/01.02.2025

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sachbeschädigung an Pkw Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Zeit von Mittwoch, 29.01.2025 -16:00 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2025 gegen 06:30 Uhr die Heckscheibe eines Pkws eingeschlagen. Der VW Caddy war in der oben genannten Zeit in der Kleine Kirchstraße in Vechta abgeparkt. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei ...

