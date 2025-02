Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg vom 01.02.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

49661 Cloppenburg - versuchter Einbruch in Waldhütte

Im Garreler Weg in Cloppenburg hat im Zeitraum von Mittwoch, 29. Januar 2025, 15:00 Uhr bis Freitag, 31.Januar 2025 eine unbekannte Person das Vorhängeschloss am Verschlussriegel der Eingangstür der Waldhütte durchtrennt. Die unbekannte Person konnte aufgrund einer anderen Verriegelung an derselben Tür nicht in die Waldhütte eindringen. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Polizei Cloppenburg nimmt unter Tel.: 04471-1860-115 sachdienliche Hinweise entgegen.

49624 Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ein 57- jähriger Löninger ist nach eigenen Angaben nach einem Knallgeräusch links von der Fahrbahn im Postdamm in Löningen abgekommen. Anschließend touchierte er einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand hoher Sachschaden.

49632 Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ein 35- jähriger LKW-Führer aus Polen bog am Freitag, den 31.Januar gegen 13:30 Uhr mit LKW und Anhänger, der mit Schweinen beladen war, vom Heideweg nach links in die Waldstraße in Essen (Oldenburg) ab. Dabei platzte ein Balg der Luftfederung vom Anhänger, woraufhin dieser umkippte. Einige verletzte Schweine mussten anschließend notgeschlachtet werden. Zudem wurde durch den Unfall der LKW- Führer leicht verletzt.

49685 Emstek - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person, Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 17- Jähriger aus Halen befuhr am Samstag, den 01. Februar 2025 gegen 0:10 Uhr mit seinem Pedelec den Radweg der Halener Straße von Emstek in Richtung Halen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 33- jährigen Pedelec- Fahrer aus Emstek. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der 17-Jährige leicht verletzt wurde. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes konnte Alkoholgeruch beim 17- jährigen Pedelec-Fahrer festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell