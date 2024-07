Polizei Wuppertal

POL-W: W Angriff auf Pärchen am Johannisberg - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (27.07.2024, 03:00 Uhr) wurden ein 20-Jähriger und seine 19-jährige Begleiterin attackiert und bestohlen. Das junge Pärchen hielt sich am Johannisberg, in Höhe der Bushaltestelle Historische Stadthalle auf, als es von drei männlichen Personen angesprochen wurde. Die Unbekannten griffen den 20-Jährigen an und stießen ihn zu Boden. Dort traten und schlugen sie auf den jungen Mann ein. Seine 19-jährige Freundin versuchte die Angreifer von weiteren Tathandlungen abzuhalten. Dazu stellte sie ihre Handtasche auf dem Boden ab. Die Unbekannten ließen von dem Geschädigten ab, stahlen die Tasche der Frau und flüchteten zu Fuß mit ihrer Beute in Richtung Innenstadt. Der 20-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Bei allen drei Personen handelt es sich um Männer. Der erste Täter ist circa 17 bis 20 Jahre alt, klein, hat lockige Haare und von dicklicher Statur. Zur Tatzeit trug er eine Brille und einen grauen Jogginganzug der Marke Nike. Der zweite Täter ist circa 17 bis 20 Jahre alt, hat kurze dunkle, lockige Haare, einen Kinnbart und eine dünne Statur. Zur Tatzeit war er mit einem weißen T-Shirt mit der Aufschrift "Calvin Klein" bekleidet. Der dritte Täter kann nicht näher beschrieben werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen zu der Gewalttat oder zu den Angreifern haben, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (an)

