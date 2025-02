Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 01/02.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, dem 01.02.2025, zwischen 11:05 Uhr und 11:10 Uhr, wurde in der Rechterfelder Straße 28, in 49429 Visbek, beim dortigen Edeka Nielsen, der parkende Pkw der Geschädigten durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Es liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, den 01.02.2025, kam es gegen 15:45 Uhr, in der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 71-jährigen Pedelec-Fahrer und einer 18-jährigen Fußgängerin. Der Radfahrer befuhr die Große Straße in Richtung Bremer Tor. Zeitgleich beabsichtigte die Fußgängerin die Straße zu überqueren und übersah dabei den von links kommenden Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Radfahrer stark ab und stürzte dabei zu Boden. Ein Rettungswagen verbrachte den leicht verletzten 71-Jährigen in das Krankenhaus.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am 02.02.2025; 06:00 Uhr, befuhr ein 68-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage die Dinklager Landstraße in Fahrtrichtung Vechta. In der Ortschaft Märschendorf kam der PKW-Fahrer ausgangs einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. In einem Wegeseitengraben kam der PKW zum Stillstand. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 68-jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Vechta - Wohnungseinbruch

In der Zeit vom 31.01.2025-02.02.2025 kam es in Vechta, Lange Wand, zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Die unbekannten Täter drangen nach Aufhebeln eines Fensters in das Haus ein und entwendeten diverse Gegenstände. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen/ Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

