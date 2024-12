Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 17-Jährigen mit 14 Marihuana-Tütchen

Bochum - Dortmund (ots)

Am Dienstagabend (3. Dezember) überprüften Bundespolizisten im Bochumer Hauptbahnhof einen jungen Mann. In seiner Umhängetasche befanden sich mehrere Verschlusstütchen einer pflanzlichen Droge. Den Handel damit stritt er jedoch ab.

Gegen 21:50 Uhr machte eine Reisende eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Bochum auf zwei Männer aufmerksam, welche aggressiv Passanten angebettelt habe. Einer der beiden hatte den Hauptbahnhof bereits verlassen. Daraufhin sprachen die Einsatzkräfte einen 17-Jährigen an. Hierbei nahmen sie einen starken Marihuana-Geruch wahr und forderten den tunesischen Staatsangehörigen auf, sich auszuweisen. Dieser gab an, dass sich in seiner Umhängetasche ein Ausweisdokument befinde und händigte diese den Beamten aus. In dieser Tasche stellten die Polizisten dann mehrere Verschlusstütchen der pflanzlichen Droge fest, jedoch keinen Ausweis. Zur Identitätsfeststellung brachten die Uniformierten den Minderjährigen zur Bundespolizeiwache. Ein Fingerabdruckscan bestätigte die Identität des Dortmunders dann zweifelsfrei. Insgesamt fanden die Beamten vierzehn Verschlusstütchen auf, welche ein Gewicht von ca. 15 Gramm aufwiesen, sowie eine Kräutermühle mit Cannabisanhaftungen.

Der 17-Jährige gab an, dass er die Betäubungsmittel zuvor für den Eigenkonsum am Dortmunder Hauptbahnhof bei einem Unbekannten erworben habe. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Handels mit Cannabis ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell