BPOL NRW: Zigarette nach Minderjähriger geworfen - Bundespolizei ermittelt

Mülheim a.d.R. - Bottrop - Düsseldorf (ots)

Gestern Morgen (4. Dezember) soll es am Mülheimer Hauptbahnhof zu einem Streit zwischen zwei Personen gekommen sein. Dabei wurde niemand verletzt. Bundespolizisten befragten die Beteiligten.

Gegen 9:30 Uhr wurde die Bundespolizei über eine Auseinandersetzung im Hauptbahnhof Mülheim an der Ruhr informiert. Die Beamten trafen am Bahnsteig zu Gleis 2 auf einen 26-Jährigen sowie die Geschädigte. Die 17-Jährige gab an, dass sie in Mülheim aus dem RE6 (Düsseldorf - Mülheim) ausgestiegen sei und am Bahnsteig direkt von dem dort stehenden somalischen Staatsbürger aufdringlich beobachtet worden sei. Die syrische Staatsangehörige passierte den Mann und ging die Treppe in Richtung Bahnhofshalle herunter. Dabei soll 26-Jährige seine noch glühende Zigarette in ihre Richtung geworfen haben. Diese traf die Düsseldorferin an der Jacke, sie selbst erlitt keine Verletzungen. Daraufhin fragte die Geschädigte den Bottroper, warum er dies getan habe. Dieser entgegnete ihr mit Beleidigungen und sei bedrohlich auf die Jugendliche zugegangen. Kurz darauf soll er seine Hand erhoben und zur Schlagbewegung ausgeholt haben.

Die Beamten konfrontierten den 26-Jährigen mit den Vorwürfen, woraufhin dieser angab, dass die 17-Jährige eine Spuckgeste in seine Richtung getätigt und ihn beleidigt habe. Daraufhin habe er diese Äußerung erwidert. Weitere Angaben dazu machte er nicht.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung gegen den Mann ein. Die 17-Jährige muss sich nun ebenfalls wegen Beleidigung verantworten.

