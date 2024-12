BPOL NRW: Vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Köln (ots) - Manchmal kommt es vor, dass Reisende in der Bahn einschlafen oder vergessen auszusteigen, und sich dann im Betriebsbahnhof der Deutschen Bahn wiederfinden. Der verspätete Ausstieg erfolgt in der Regel problemlos. Doch in diesem Fall kam es zu einer randalierenden Auseinandersetzung. Am Montag, 02. Dezember, gegen 23:30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der ...

mehr