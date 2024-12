Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schweizerin vergisst aus ICE auszusteigen und greift Bundespolizisten an

Köln (ots)

Manchmal kommt es vor, dass Reisende in der Bahn einschlafen oder vergessen auszusteigen, und sich dann im Betriebsbahnhof der Deutschen Bahn wiederfinden. Der verspätete Ausstieg erfolgt in der Regel problemlos. Doch in diesem Fall kam es zu einer randalierenden Auseinandersetzung.

Am Montag, 02. Dezember, gegen 23:30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Bundespolizei über eine randalierende Person im ICE 514 im Betriebsbahnhof Gladbacher Wall in Köln informiert. Bei Eintreffen hielt sich eine 32-jährige Schweizerin im Gleisbereich auf. Nach ersten Ermittlungen hatte die Frau bereits den Lokführer bespuckt und gegen dessen Kopf getreten.

Trotz wiederholter Aufforderungen, sich ruhig zu verhalten, setzte die Frau ihr aggressives Verhalten fort. Aus diesem Grund entschieden die Beamten, die Identitätsfeststellung und Sachverhaltsaufklärung auf der Wache der Bundespolizei durchzuführen. Doch auch hier sperrte sich die Schweizerin gegen die Maßnahme. Sie trat und spuckte gegen die Beamten und bedrohte sowie beleidigte sie.

Im Zuge der Auseinandersetzung brachten die Beamten die Frau zu Boden, fixierten sie und transportierten sie unter Anwendung von Sonder- und Wegerechten zur Wache. Auch dort setzte sich ihr aggressives Verhalten fort. In den Gewahrsamsräumen beleidigte sie die Einsatzkräfte und urinierte sowie defäkierte auf den Boden.

Ein Drug-Wipe-Test ergab einen positiven Befund auf Kokain. Aufgrund des andauernden aggressiven Verhaltens wurde die Schweizerin in Gewahrsam genommen.

Die 32-Jährige muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung vor einem Richter verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell