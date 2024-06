Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Transporter fährt in Schlangenlinien auf der Autobahn ++ Polizei stoppt Alkoholfahrt ++ Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Transporter fährt in Schlangenlinien auf der Autobahn

Elsdorf/A1. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat der Autobahnpolizei Sittensen am Samstagabend gegen 22 Uhr einen vermutlich betrunkenen Autofahrer auf der Hansalinie A1 gemeldet. Demnach sei der Fahrer eines VW Crafter in Schlangenlinie in Richtung Bremen unterwegs. Eine Streifenbesatzung konnte das Fahrzeug in Höhe Sittensen ausfindig machen und auf dem Rastplatz Hatzte stoppen. Der Fahrer, ein 59-jähriger Mann, stand bei der Verkehrskontrolle deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: mehr als 2,2 Promille. Er musste eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben. Da der 59-Jährige andere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise gefährdet habe, leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Sittensen. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat in der Nacht zum Sonntag eine 52-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die Frau war gegen 1.45 Uhr mit ihrem BMW auf der Landesstraße 130 zwischen Ramshausen und Sittensen unterwegs. Dort stoppte die Polizei den Wagen. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass die Frau unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von über 1,8 Promille bestätigte den Verdacht. Die Frau musste eine Blutprobe und auch den Führerschein abgeben.

Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt

Steinfeld. Bei einem Wildunfall auf der L 132 zwischen Steinfeld und Brümmerhof ist am Samstagnachmittag ein 31-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 13.30 Uhr mit seiner Honda auf der Landesstraße unterwegs, als Damwild seinen Weg kreuzte. Der Biker konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Wildtier. Er wurde mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa dreitausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell