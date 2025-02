Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zigarettenautomat aufgesprengt

Am Sonntag, den 02.02.2025, meldeten Zeugen gegen 20:25 Uhr der Polizei einen aufgesprengten Zigaretten-Automaten im Bereich des Herzog-Erich-Rings / Kuckuckstraße. Aufgrund der Zeugenaussagen und Personenbeschreibungen konnten die eingesetzten Polizeibeamten im unmittelbaren Nahbereich einen Jugendlichen (15 J., Cappeln) und einen Heranwachsenden (18 J, Cloppenburg) feststellen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten bei den Personen Sprengmittel aufgefunden werden, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Schaden wurde auf ca. 500,- EUR geschätzt.

Cloppenburg - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 01.02.2025, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 02.02.2025, 13:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Wohnzimmerfensters bei einem Einfamilienhaus in der Wilhelm-von-Ketteler-Straße ein. Im Anschluss wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen abgesucht. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist aktuell unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lindern - Brand eines Linienbusses und eines dahinter befindlichen Schuppens

Am Montag, den 03.02.2025, wurde gegen 01:30 Uhr der Brand eines (Linien-)Busses auf einem Grundstück an der Straße An der Tange in Lindern gemeldet. Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, hatte sich der Brand bereits auf einen hinter dem Bus befindlichen Schuppen ausgebreitet. Neben zwei Rettungswagen waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Lindern, Peheim und Werlte mit insgesamt zehn Einsatzfahrzeugen und ca. 80 Einsatzkräften vor Ort. Für die Bewohner des im hinteren Bereich des Grundstücks liegenden Wohnhauses bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Der Bus und der Schuppen wurden durch den Brand vollständig zerstört. Nach erster Einschätzung beläuft sich der Sachschaden auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lindern - Verkehrsunfall i.V.m. Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 02.02.2025, befuhr gegen 03:20 Uhr ein 23-jähriger Linderner mit einem PKW die Straße "Zum Ostentor" und beabsichtigte im Einmündungsbereich mit der Linderner Straße auf diese abzubiegen. Aufgrund einer bestehenden Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam hinter dem Einmündungsbereich mit diesem in einem Graben zum Stehen. Vor Ort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,27 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der 23-jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 5000,- EUR.

