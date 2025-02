Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Schwerpunktkontrolle des Polizeikommissariats Friesoythe

Am Mittwoch, den 29.02.2025 führten mehrere Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta im Tagesverlauf mobile und stationäre Verkehrskontrollen an ausgewählten Örtlichkeiten im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Friesoythe durch. Im Ergebnis sehen sich 44 Fahrzeugführer mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit konfrontiert. Bei erlaubten 50km/h lag der höchste vorwerfbare Wert bei 91km/h. Bei zwei Fahrzeugführern konnte zudem eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Es wurde jeweils eine Blutprobe entnommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Da einer der beiden Fahrzeugführer keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, wurde zudem eine Sicherheitsleistung einbehalten. 15 Pkw-Führer wurden bei der Benutzung ihres Mobiltelefons beobachtet und elf Fahrzeugführer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Bei einer weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. In Summe wurden gegen 77 Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie gegen zwei Personen ein Strafverfahren eingeleitet. Auch in Zukunft werden Schwerpunktkontrollen an unterschiedlichen Orten in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta stattfinden.

Bösel - PKW zerkratzt

Am Sonntag, den 02.02.2025, in der Zeit von 00:30 Uhr - 12:45 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter den Lack eines PKW Skoda auf dem Parkplatz eines Wohnhauses an der Overlaher Straße in Bösel. Der Sachschaden wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter 04494/9226210 entgegen.

