Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 07. Januar 2025 gegen 20:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Stavern mit einem Lkw (Spezialaufbau) die Dorfstraße in Richtung B72. Hierbei touchierte ein entgegenkommender Lkw den Außenspiegel. Es entstand ein Schaden, der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe/Augustendorf - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am Dienstag. 07. Januar 2025 gegen 17:50 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw die Straße Am Augustendorfer Weg in Richtung B72. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam er aufgrund winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde er lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Neben den Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes waren ein Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Markhausen und Friesoythe im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell